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الموارد البشرية بوزارة الداخلية تعرض تجربتها في مجال التميز المؤسسي
2018/05/16 - 04 : 01 PM
المنامة في 16 مايو / بنا / استقبل سعادة الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة الداخلية العميد عادل أمين، وفداً من وزارة شؤون الشباب والرياضة، في إطار الاطلاع على تجارب الموارد البشرية في مجال التميُّز المؤسسي والجوائز العالمية.

وقد رحب الوكيل المساعد للموارد البشرية بالوفد، معرباً عن استعداد الموارد البشرية لتبادل الخبرات مع جميع المؤسسات من أجل الإسهام في تطوير العمل الإداري، مؤكداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد كعامل أساسي للنجاح.

كما قام فريق من إدارة الموارد البشرية بعرض تجربته في التطوير الإداري والتميُّز المؤسسي الذي ساهم في الحصول على العديد من الجوائز العالمية، واختتمت الزيارة باتفاق الجانبين على استمرار التواصل وتبادل الخبرات.

أ.ا.ش/و.ش

بنا 0957 جمت 16/05/2018


عدد القراءات : 32         اخر تحديث : 2018/05/16 - 04 : 01 PM
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