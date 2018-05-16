إعدادية زنوبيا تفوز بثلاث جوائز في مسابقة المدارس الصديقة لمكتب التربية العربي المنامة في 16 مايو / بنا / في إنجاز تعليمي جديد لمملكة البحرين، فازت مدرسة زنوبيا الإعدادية للبنات بثلاث جوائز في مسابقة المدارس الصديقة لمكتب التربية العربي لدول الخليج في دورتها الثالثة، متفوقة على العديد من المدارس المشاركة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث كانت الجائزة الأولى في مجال المبادرات الطلابية التطوعية عبر مبادرة "سواعد تساعد"، إضافةً إلى جائزتي أفضل مشرف نظام والمعلم الأكثر تفاعلًا، اللتين تمنحان للمعلمين المتميزين في تفعيل المواقع الإلكترونية الخاصة بالمدارس الصديقة لمكتب التربية العربي لدول الخليج.



وقد حضر وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي حفل التكريم الذي أقامته الوزارة في مقر المدرسة، حيث أعرب عن خالص تهانيه وتبريكاته للطالبات وعضوات الهيئتين الإدارية والتعليمية بما تحقق من إنجاز متميز، يضاف إلى سلسلة الإنجازات التعليمية المشرفة للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعكس الأثر الإيجابي لمشروعات الوزارة التطويرية، ويؤكد حجم الجهود المبذولة في المدارس للارتقاء بالطلبة تربويًا وتعليميًا.



وأشاد الوزير بمبادرة العمل التطوعي والبيئي التي تميزت بها المدرسة، وقام من خلالها عدد من الطالبات بإعادة تدوير المواد المستهلكة، واستخدامها في إنشاء حدائق تعليمية داخل المدرسة وخارجها، إضافةً إلى الدور المتميز للمعلمات في تفعيل موقع المدرسة الإلكتروني ضمن المواقع المخصصة للمدارس الصديقة لمكتب التربية العربي لدول الخليج، منوهًا بالدور الذي يضطلع به المكتب للمساهمة في جعل المدارس في الدول الأعضاء نموذجًا رائدًا في تطبيق أحدث الممارسات التربوية الناجحة، وتكوين بيئة مدرسية محفزة على التعليم والتعلّم.



هذا وقد اشتمل الحفل على فيلم قصير حول إنجازات مدرسة زنوبيا ضمن هذه الشبكة من المدارس، منذ انضمامها إليها في العام الدراسي 2013/2014، فعلاوةً على ما حققته من إنجاز في الدورة الثالثة، فقد سبق لها الفوز في الدورة الأولى بمبادرة طلابية في المجال الاجتماعي بعنوان "فينا الخير"، أما في الدورة الثانية فقد فازت بمبادرة في المجال العلمي، وهي "التدريب على تركيب وبرمجة الروبوت المتحرك". ويتم تحكيم المبادرات المقدمة للمسابقة من قبل لجنة متخصصة، في ضوء معايير الجدة والابتكار، ومدى الانتفاع بالمبادرة، وقابليتها للتطوير، ومدى جودة التنفيذ.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0928 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/05/16 - 33 : 12 PM