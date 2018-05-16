نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مملكة بلجيكا يجتمع مع سفيرة مملكة البحرين لدى بلجيكا بروكسل في 16 مايو / بنا / اجتمع معالي السيد ديديه ريندرز نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مملكة بلجيكا، مع سعادة د. بهية جواد الجشي سفيرة مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وممثلتها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.



جاء ذلك على هامش غداء العمل الذي أقامه معالي السيد ديديه ريندرز على شرف أصحاب السعادة سفراء الدول العربية المعتمدين لدى مملكة بلجيكا، حيث أعرب معاليه عن شكر مملكة بلجيكا للدول العربية على دعمهم لترشح بلاده لعضوية مجلس الأمن، مشيدًا بدور أصحاب السعادة السفراء العرب المعتمدين لديها في تعزيز العلاقات العربية الأوروبية.



كما قام معالي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مملكة بلجيكا باطلاع أصحاب السعادة السفراء على السياسة الخارجية لمملكة بلجيكا التي ستتبعها في حال فوزها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن.



كما جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



ل.ب/خ.س



بنا 0926 جمت 16/05/2018





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