وزيرة الصحة ترعى حفل مبادرة "ابتسامة" للأطفال المتعافين من السرطان المنامة في 16 مايو / بنا / تحت رعاية سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، نظمت مبادرة "ابتسامة" التابعة لجمعية المستقبل الشبابية والهادفة إلى دعم الأطفال مرضى السرطان وذويهم، حفلا بعنوان "شجعان ابتسامة" للأطفال المتعافين من السرطان، بحضور نائب راعي الحفل الوكيل المساعد للمستشفيات الدكتور محمد أمين العوضي، ومؤسس وحدة عبدالله كانو لعلاج أورام الأطفال الأستاذة صفية كانو، ورئيس وحدة عبدالله كانو الدكتورة خلود السعد، والطاقمين الطبي والتمريضي بالوحدة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المستقبل الشبابية ومتطوعي مبادرة "ابتسامة"، وعدد من أولياء أمور الأطفال المتعافين من مرض السرطان، وذلك في وحدة عبدالله كانو لعلاج أورام الأطفال بمجمع السلمانية الطبي.



وقد افتتح الحفل الوكيل المساعد للمستشفيات الدكتور محمد أمين العوضي نيابة عن سعادة الوزيرة، بكلمة نقل خلالها تحيات الإدارة العليا بوزارة الصحة وعلى رأسها سعادة وزيرة الصحة، وسعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع، وتمنياتهم بالشفاء العاجل لجميع الأطفال المصابين بالسرطان، معرباً عن سروره بالمشاركة في هذا الاحتفال الهادف، والذي يبث الأمل لدى مرضى السرطان للشفاء منه، لافتاً إلى أن الاحتفال بشفاء خمسة أطفال من مرض السرطان يعطي دافعاً ومثالاً يحتذى به لبقية الأطفال المرضى وذويهم بالصبر والتحمل للتغلب على هذا المرض. وتقدم بجزيل الشكر لكل المنظمين والمشاركين في الاحتفال.



وقد شمل الحفل توزيع شهادة "شجعان ابتسامة" وهدايا على الأطفال المتعافين من مرض السرطان، كما تم تكريم ذويهم الذين وقفوا بجانبهم للتغلب على هذا المرض، وذلك بعد الخدمات التي قدمتها المبادرة.



وبهذه المناسبة، عبر الأطفال المتعافون من السرطان وأهاليهم عن سعادتهم بتنظيم هذا الحفل، وتقدموا بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة الصحة، وإلى مبادرة "ابتسامة" التابعة لجمعية المستقبل الشبابية على هذه اللفتة الكريمة.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0923 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/05/16 - 29 : 12 PM