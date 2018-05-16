بعد اطلاق سراحه..أنور إبراهيم يمنح تأييده الكامل لمحاضير محمد كوالالمبور في 16 مايو/ بنا / قال الزعيم الماليزي أنور إبراهيم اليوم إنه سيمنح تأييده الكامل للحكومة بقيادة محاضير محمد لكنه لن يكون جزءا منها في الوقت الراهن.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي في منزله بعد إطلاق سراحه أن من حق رئيس الوزراء محاضير محمد تشكيل الحكومة مشيرا إلى أنه حصل على ضمانات بأن محاضير سيتشاور مع قادة الأحزاب.



وأصدر ملك ماليزيا اليوم، عفواً كاملا عن الرئيس العام لحزب تحالف الأمل أنور إبراهيم ، وكان التقدم بطلب العفو الملكي لأنور إبراهيم من أحد الوعود التي تعهد بها الحزب الذي يقوده محاضير محمد غريمه السابق في البرنامج الانتخابي مؤخراً.



وفاز حزب تحالف الأمل الذي يقوده محاضير محمد 92 عاما ، في تلك الانتخابات بحصوله على 125 مقعداً من أصل 222 مقعداً برلمانياً.







خ.س



بنا 0834 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/05/16 - 41 : 11 AM