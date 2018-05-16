بعد تعليق المحادثات مع الجنوب ..كوريا الشمالية قد تعيد النظر في القمة مع ترمب بيونغ يانغ في 16 مايو / بنا / قالت بيونغ يانغ إنها قد تعيد النظر في عقد القمة مع الرئيس الامريكي دونالد ترمب إذا أصرت واشنطن على نزع السلاح النووي من جانب واحد ، وذلك بعد ان الغت محادثات رفيعة المستوى مع سيئول مقررة اليوم في مؤشرات على مشكلات تواجه أسابيع من التقدم الدبلوماسي.



ونقلت وكالة الانباء الكورية الشمالية عن النائب الأول لوزير الشؤون الخارجية كيم كاي جوان إن مصير القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وكذلك العلاقات الثنائية "سيتحدد" إذا تحدثت واشنطن عن نزع سلاح الشمال النووي على غرار ما حدث مع ليبيا.



وأضاف أنه إذا حاولت الولايات المتحدة الضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برنامجها النووي من جانب واحد "فلن نكون مهتمين بإجراء مثل هذا الحوار".



موضحا ان بلاده ابدت نيتها نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية في عدة مناسبات وأن الشرط المسبق لذلك هو إنهاء "السياسة العدائية ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والتهديدات النووية والابتزاز من جانب الولايات المتحدة".



وكانت بيونغ يانغ علقت ايضا محادثات رفيعة مع سيؤول كانت مقررة اليوم احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.





خ.س



بنا 0819 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/05/16 - 23 : 11 AM