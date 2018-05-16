لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تبحث في اجتماعها 12 مجمل الشكاوى وردود الجهات المعنية المنامة في 16 مايو/ بنا / عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الثاني عشر برئاسة الآنسة ماريا خوري وعضوية السيدة روضة سلمان العرادي.



وتم خلال الاجتماع استعراض مجمل الشكاوى التي استلمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وطلبات المساعدة والمشورة القانونية التي قدمتها المؤسسة الوطنية والتي بلغ عددها 13 شكوى، حيث تم اتخاذ الإجراءات المتبعة في شأنها والتواصل مع الجهات المعنية لمتابعتها، كما تلقت 25 طلبا لتقديم المساعدة والمشورة القانونية، حيث تنوعت الادعاءات بين عدم تلقي العلاج والرعاية الصحية والمساعدة لمعرفة سبب المنع من السفر، إلى جانب طلبات المساعدة في ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة.



ومن جانب آخر، أشادت اللجنة بمدى تعاون بعض الجهات المعنية في الرد على استفسارات وطلبات المؤسسة الوطنية بسرعة كبيرة وذلك بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم.



والجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل الشكاوى وطلبات المساعدة عن طريق الحضور الشخصي والخط الساخن المجاني (80001144)، وعن طريق الموقع الإلكتروني (www.nihr.org.bh) أو تطبيق الهواتف الذكية (NIHR Bahrain).





ل.ب/خ.س



بنا 0759 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/16 - 07 : 11 AM