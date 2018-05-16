الوزير خلف يبحث مع النائب بومجيد وممثلي المجتمع المدني بأم الحصم المواضيع المتعلقة بالمنطقة المنامة في 16 مايو/ بنا / استقبل وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف بمكتبة في الأشغال النائب عبدالرحمن بو مجيد وعددا من ممثلي المجتمع المدني من منطقة أم الحصم بحضور الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندس وائل المبارك.



وفي بداية اللقاء رحب خلف بالنائب بومجيد ومرافقيه مشيدا بالدور الكبير الذي يلعبه أعضاء السلطة التشريعية في خدمة الوطن والمواطنين مؤكدا في الوقت ذاته على التعاون الكبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الصالح العام.



وتم خلال المقابلة بحث عدد من المواضيع المتعلقة بمنطقة أم الحصم والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس النواب وذلك تحقيقاً لمزيد من النجاحات على مستوى العمل البلدي في ربوع البحرين.



وأشار الوزير خلف إلى أن هناك توجيها من مجلس الوزراء الموقر بالعمل على تقديم أفضل الخدمات وتطوير البنية التحتية وتهيئة كافة الظروف المناخية الملائمة التي تسهم في تحقيق تطلعات الأهالي في مختلف مناطق مملكة البحرين، مؤكدا أن الوزارة تعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في تقديم أفضل الخدمات وتذليل كافة العقبات من أجل تحقيق تطلعات وآمال وطموحات المواطنين.



وقد تم بحث عدد من المواضيع في منطقة أم الحصم ومنها موضوع الحراسة في مرفأ أم الحصم والخدمات في هذا المرفق الذي يشكل أهمية لأهالي المنطقة كما تم مناقشة عدد من مواضيع الاستملاكات في منطقة أم الحصم وتخصيص أراضي لدار الرعاية ومنطقة لإنشاء حديقة وأخرى لتخصيص محليين تجاريين للجمعية الخيرية وغيرها من المواضيع، وقد وجه الوزير خلف الى دراسة متطلبات أهالي منطقة أم الحصم والنظر في الخيارات الممكنة والبدائل المطروحة لتقديم تلك الخدمات.



وقد أشاد عضو مجلس النواب عبدالرحمن بو مجيد بالجهود التي تبذلها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ومستوى التعاون الذي يبذله المسؤولون في الوزارة وعلى رأسهم الوزير عصام بن عبدالله خلف والعمل على الارتقاء بالمستوى الخدمي على مستوى كافة مناطق مملكة البحرين.







ل.ب/خ.س



بنا 0757 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/05/16 - 02 : 11 AM