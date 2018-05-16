كوريا الشمالية تعلق محادثاتها مع الجنوب احتجاجا على مناورات "ماكس ثوندير" سيئول في 16 مايو/ بنا / أعلنت كوريا الشمالية تعليق المحادثات رفيعة المستوى المخطط لعقدها اليوم مع كوريا الجنوبية احتجاجا على مناورات عسكرية جوية مشتركة تجري بين القوات الأمريكية والكورية الجنوبية "ماكس ثوندير" .



وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية في نشرتها اليوم " تحت الوضع السياسي الوحشي الذي تجري فيه بروفة الهجوم على الشمال والمواجهة ، اضطرنا ذلك على أن نلغي المحادثات رفيعة المستوى المخطط لعقدها اليوم ".



واضافت الوكالة ان التدريبات الجارية، هي استفزاز عسكري متعمد يسير عكس اتجاه الوضع السياسي في شبه الجزيرة الكورية وهو تحدي واضح لبيان "بانمونجوم".



وكانت وزارة الوحدة في سيئول صرحت أن كوريا الشمالية أبلغت الجانب الجنوبي منتصف ليلة يوم أمس أنها اضطرت لتأجيل المحادثات رفيعة المستوى إلى أجل غير مسمى بسبب مناورات " ماكس ثوندير " العسكرية .



ومناورة ماكس ثوندير هي مناورة عسكرية سنوية مشتركة بين القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية ، بمشاركة حوالي 100 طائرة حربية على رأس 8 طائرات أف-22 ستيليز والقاذفة طويلة المدى بي -52، كما تشارك 8 طائرات من طراز أف-22 لأول مرة في المناورات.







خ.س



بنا 0655 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2018/05/16 - 59 : 09 AM