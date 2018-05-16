عريقات: الرئيس عباس وقع على صك انضمام فلسطين لعدد من الوكالات الدولية رام الله في 16 مايو/ بنا / قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن الرئيس محمود عباس وقع، مساء امس ، على صك انضمام فلسطين لعدد من الوكالات الدولية.



وأضاف عريقات في تصريحات لتلفزيون فلسطين، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية، ان الرئيس عباس اتخذ مجموعة من القرارات، أبرزها استدعاء رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن السفير حسام زملط في واشنطن، وهو في طريق العودة إلى فلسطين.



واضاف انه وبحضور الرئيس وقع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي على الإحالة الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية مطالبا المجلس القضائي والمدعية العامة بفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين حول الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. كما تمكن ممثل فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان، السفير إبراهيم خريشة ، من الحصول على 18 توقيعا لدعوة مجلس حقوق الإنسان للاجتماع يوم الجمعة لاتخاذ قرار بإرسال لجنة تقصي حقائق في جرائم الحرب المرتكبة من جانب إسرائيل.



وفي سياق متصل، قال عريقات إن لجنة عليا شكلها الرئيس ستبدأ اجتماعاتها لوضع ملف قطاع غزة وإزالة أسباب الانقسام، إضافة للجنة عليا لاستمرار وضع آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخيرة بما في ذلك تحديد العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية مع سلطة الاحتلال.





خ.س



بنا 0643 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/05/16 - 46 : 09 AM