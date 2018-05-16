خادم الحرمين يجدد في اتصال هاتفي بالرئيس الفلسطيني التأكيد على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية جدة في 16 مايو/ بنا / اعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في اتصال هاتفي بالرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين عن إدانة المملكة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من عدوان بشع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسبب في سقوط شهداء وإصابة أبرياء.



وجدد خادم الحرمين الشريفين كما افادت وكالة الانباء السعودية التأكيد على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



كما أكد ضرورة بذل الجهد لوقف العنف ضد الأشقاء الفلسطينيين، وقيام المملكة بالدعوة لاجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالجامعة العربية لتوحيد الجهود واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق.



خ.س



بنا 0633 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/05/16 - 36 : 09 AM