تدشين توزيع مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي في الضالع الضالع في 16 مايو/ بنا / دشنت محافظة الضالع ، توزيع المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر فقرا في المديرية بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي كما افادت وكالة الانباء اليمنية.



وثمن محافظ الضالع دعم دولة الامارات العربية المتحدة لليمن، لتخفيف الأوضاع الإنسانية الصعبة ، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تشمل الف سلة غذائية ستوزع على الفئات الأكثر فقرا وفئة المهمشين.

وكان الهلال الأحمر الإماراتي بدأ بتوزيع مساعدات غذائية على سكان خور مكسر بعدن ضمن أنشطته في عام زايد 2018 وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

كما تأتي هذه المساعدات في سياق الدعم الإماراتي الإغاثي والانساني المتواصل لليمن بهدف التخفيف عنهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادهم .











خ.س



بنا 0604 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/05/16 - 10 : 09 AM