تدشين برنامج إعادة إعمار اليمن ينطلق قريباً من سقطرى سقطرى في 16 مايو/ بنا / قال وزير الأشغال العامة والطرق اليمني معين عبد الملك ان تدشين برنامج إعمار اليمن سيشكل محطة فارقة لمختلف المحافظات اليمنية المتضررة وخاصة سقطرى التي تعتبر أول محافظة سيبدأ فيها العمل بما يعزز التنمية في القطاعات الخدمية والحيوية كافة في الأرخبيل الذي يتكون من 6 جزر منها 3 مأهولة بالسكان .



جاء ذلك خلال لقاء نظمته السلطة المحلية بأرخبيل سقطرى بحضور السفير السعودي لدى اليمن والمشرف على برنامج إعادة الإعمار محمد سعيد آل جابر ووزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين كما ذكرت وكالة الانباء السعودية.



وقد أكد السفير آل جابر أن زيارته لسقطرى تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين وبالتنسيق مع الرئيس اليمني والحكومة الشرعية من أجل بدء إعادة إعمار اليمن الذي سينطلق من محافظة سقطرى ويلامس مختلف القطاعات ذات الأولوية والأهمية في حياة اليمنيين.





خ.س



بنا 0539 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/05/16 - 41 : 08 AM