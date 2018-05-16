مقتل 5 أشخاص خلال هجوم على مقر للشرطة في إندونيسيا جاكرتا في 16 مايو/ بنا / قتلت الشرطة الإندونيسية اليوم الاربعاء أربعة أشخاص هاجموا مقرا للشرطة باقليم رياو.



ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية إن المهاجمين استخدموا "مناجل" عند اقتحام مقر الشرطة بسيارتهم.



وأضاف المتحدث سونارتو، أن شرطيا قتل وأصيب آخران في الهجوم الذي وقع في عاصمة الإقليم بيكانبارو.



وقال المتحدث باسم الشرطة سيتيو واسيستو ، إنه تم القبض على أحد المهاجمين بعد فراره من مكان الحادث.







و.ش



بنا 0515 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/05/16 - 28 : 08 AM