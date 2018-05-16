مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 16 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،

وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/في احتفال تاريخي حضره سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد: جلالة الملك يفتتح المدينة الجديدة.. ويطلق عليها اسم «مدينة سلمان».

/جلالة الملك يشارك أسر الخيرية الملكية شهر رمضان ويأمر بصرف المكرمة السنوية.

/سمو رئيس الوزراء لدى استقبال أفراد العائلة المالكة والمسؤولين: إننا أمام مستقبل واعد ينعم فيه المواطنون بقيادة جلالة الملك بمزيد من التقدم والاستقرار.

/لتقديم الشكر لسموه على مواساته في فقيدهم: رئيس الوزراء يستقبل أفراد عائلة بن هندي المناعي.

/سمو رئيس الوزراء يستقبل عائلتي هاشم والمحميد.. قدموا الشكر على تعازٍ.

/برئاسة سمو ولي العهد.. التنسيقية تناقش مستجدات مشاريع تطوير البنية التحتية.

/سمو محافظ الجنوبية: تاريخنا خير شاهد على علاقة البحرين بالإمارات العربية المتحدة.

/سمو الشيخ محمد بن مبارك: عملية النمو والبناء تستدعي استيعاب متطلبات التطوير واستمرار العطاء.

/غدا.. غرة شهر رمضان المبارك وتهنئة من «أخبار الخليج» بهذه المناسبة.

/«الأشغال» تفتتح المرحلة الثانية من مشروع تقاطع الجسرة.

/ديوان الخدمة المدنية يصدر تعليماته بشأن ساعات العمل بشهر رمضان.

/وكيل وزارة الخارجية يجتمع مع نائب وزير خارجية اليابان.

/نائب إيراني يكشف أرقاما صادمة عن الفقر.

/تظاهـرات فلسطينيـة جديـدة.. وتنديد عالمـي بـ«حمـام الـدم» الـذي ارتكبـه الاحتـلال بغـزة.

/قصف جوي أمريكي وأفغاني لإخراج طالبان من عاصمة ولاية غرب البلاد.

/العراق يدخل مرحلة الصفقات لتشكيل ائتلاف حكومي.

/محادثـات بيـن الكوريتيـن اليـوم وبيونـــغ يانغ تستعد لإغلاق موقع نووي.

/أمريكا تفرض عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني وآخرين.

/بوتين يفتتح الجسر الجديد بين القرم وروسيا خلف مقود شاحنة.

/السعودية ترفض نقــل السفـارة الأمــريكيــة إلـى القـــــدس.

/وفاة 4 أشخاص إثر سقوط طائرة تابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية بتبوك.

/أزمة قلبية مفاجئة تتسبب بوفاة نائب رئيس «مجلس الشورى» السعودي.

/مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي اثر تجدد المواجهات على حدود قطاع غزة.







و.ش



بنا 0505 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/05/16 - 09 : 08 AM