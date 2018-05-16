مطالعات الصحف في البحرين

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2018/05/16 - 09 : 08 AM
المنامة في 16 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/في احتفال تاريخي حضره سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد: جلالة الملك يفتتح المدينة الجديدة.. ويطلق عليها اسم «مدينة سلمان».
/جلالة الملك يشارك أسر الخيرية الملكية شهر رمضان ويأمر بصرف المكرمة السنوية.
/سمو رئيس الوزراء لدى استقبال أفراد العائلة المالكة والمسؤولين: إننا أمام مستقبل واعد ينعم فيه المواطنون بقيادة جلالة الملك بمزيد من التقدم والاستقرار.
/لتقديم الشكر لسموه على مواساته في فقيدهم: رئيس الوزراء يستقبل أفراد عائلة بن هندي المناعي.
/سمو رئيس الوزراء يستقبل عائلتي هاشم والمحميد.. قدموا الشكر على تعازٍ.
/برئاسة سمو ولي العهد.. التنسيقية تناقش مستجدات مشاريع تطوير البنية التحتية.
/سمو محافظ الجنوبية: تاريخنا خير شاهد على علاقة البحرين بالإمارات العربية المتحدة.
/سمو الشيخ محمد بن مبارك: عملية النمو والبناء تستدعي استيعاب متطلبات التطوير واستمرار العطاء.
/غدا.. غرة شهر رمضان المبارك وتهنئة من «أخبار الخليج» بهذه المناسبة.
/«الأشغال» تفتتح المرحلة الثانية من مشروع تقاطع الجسرة.
/ديوان الخدمة المدنية يصدر تعليماته بشأن ساعات العمل بشهر رمضان.
/وكيل وزارة الخارجية يجتمع مع نائب وزير خارجية اليابان.
/نائب إيراني يكشف أرقاما صادمة عن الفقر.
/تظاهـرات فلسطينيـة جديـدة.. وتنديد عالمـي بـ«حمـام الـدم» الـذي ارتكبـه الاحتـلال بغـزة.
/قصف جوي أمريكي وأفغاني لإخراج طالبان من عاصمة ولاية غرب البلاد.
/العراق يدخل مرحلة الصفقات لتشكيل ائتلاف حكومي.
/محادثـات بيـن الكوريتيـن اليـوم وبيونـــغ يانغ تستعد لإغلاق موقع نووي.
/أمريكا تفرض عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني وآخرين.
/بوتين يفتتح الجسر الجديد بين القرم وروسيا خلف مقود شاحنة.
/السعودية ترفض نقــل السفـارة الأمــريكيــة إلـى القـــــدس.
/وفاة 4 أشخاص إثر سقوط طائرة تابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية بتبوك.
/أزمة قلبية مفاجئة تتسبب بوفاة نائب رئيس «مجلس الشورى» السعودي.
/مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي اثر تجدد المواجهات على حدود قطاع غزة.
و.ش
بنا 0505 جمت 16/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/16 - 09 : 08 AM