Wednesday   16 May 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
الطقس في البحرين: حسن مع بعض السحب
2018/05/16 - 54 : 07 AM
المنامة في 16 مايو / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الاربعاء سيكون بمشيئة الله حسنا مع بعض السحب.

الرياح: شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 34 درجة مئوية .. والصغرى 26 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 60 بالمئة .. والصغرى 25 بالمئة.


و.ش

بنا 0447 جمت 16/05/2018


عدد القراءات : 8         اخر تحديث : 2018/05/16 - 54 : 07 AM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English