الطقس في البحرين: حسن مع بعض السحب

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2018/05/16 - 54 : 07 AM
المنامة في 16 مايو / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الاربعاء سيكون بمشيئة الله حسنا مع بعض السحب.
الرياح: شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا.
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 34 درجة مئوية .. والصغرى 26 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 60 بالمئة .. والصغرى 25 بالمئة.
و.ش
بنا 0447 جمت 16/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/16 - 54 : 07 AM