الطقس في البحرين: حسن مع بعض السحب المنامة في 16 مايو / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الاربعاء سيكون بمشيئة الله حسنا مع بعض السحب.



الرياح: شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 34 درجة مئوية .. والصغرى 26 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 60 بالمئة .. والصغرى 25 بالمئة.





و.ش



بنا 0447 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/05/16 - 54 : 07 AM