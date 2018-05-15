ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي الى 63 شهيداً رام الله في 15 مايو/ بنا / ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص الاحتلال الاسرائيلي، إلى 63 شهيدا، وذلك اثر استشهاد شاب فلسطيني أخر مساء اليوم شرق مخيم البريج وسط غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد شاب يدعي بلال الأشرم (18 عاما) خلال مشاركته في مسيرة شعبية سلمية برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع إحياء الذكرى السبعين للنكبة.



وكان قد استشهد اليوم أيضا في وقت سابق مواطن يدعي ناصر غراب (51 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج وسط قطاع غزة.



وأصيب 417 مواطنا آخرين بجروح مختلفة، خلال مواجهات شرق القطاع، كما اصيب 10 أشخاص من الطواقم الطبية على الشريط الحدودي بجروح مختلفة، فيما تضررت سيارتي إسعاف.







م.ح.



بنا 1954 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/05/15 - 59 : 10 PM