على هامش افتتاح مدينة سلمان الاسكانية.. وزير الإسكان لـ(بنا): نحن قريبون من تنفيذ رؤية جلالة الملك لتوفير 40 ألف وحدة اسكانية المنامة في 15 مايو / بنا / أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان إن اليوم يعد يوما تاريخيا في مسيرة تطور وازدهار مملكة البحرين الحديثة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث شرفنا جلالته برعايته وحضوره لحفل تدشين مدينة سلمان الاسكانية، "وقد أصبحنا والحمدلله قريبين من تنفيذ رؤية جلالة الملك المفدى الرامية إلى توفير 40 ألف وحدة اسكانية حتى ينعم المواطن البحريني بالسكن الذي يمثل عصب الحياة، ونسأل الله أن يوفقنا لخدمة بلادنا العزيزة".



وأوضح الوزير في تصريح خاص لوكالة انباء البحرين (بنا) قائلا "نحن في وزارة الإسكان بفضل الله تعالى نخطو حثيثا للأمام ونتقدم يوما بعد آخر تجاه الهدف والرؤية الملكية السامية، وهذا ما يزيدنا فخر واعتزاز أن نكون على قدر المسؤولية وعلى قدر التطلعات، لأن هذه الخدمات الاسكانية المتكاملة تقدم للمواطن الذي ينتظرها كي يشعر بالاستقرار والأمن النفسي والاجتماعي حتى يكون قادرا على العطاء، نحن نفرح لفرح المواطن البحريني وهذا أمر يسعدنا غاية السعادة".



وأضاف الحمر "كذلك نحن سعداء جدا بإطلاق جلالته اسم (مدينة سلمان) على هذه المدينة الكبيرة التي تتسع لأكثر من ثلاثة ألف وحدة سكنية، ونبارك ونهنئ المواطنين، وبفضل الله تعالى نحن نخطو كل يوم نحو الأفضل لمواصلة مسيرة امتدت لأكثر من 50 عاما في توفير الطلبات الاسكانية للمواطنين، وبرعاية واهتمام سامي ننجز مدينة بعد مدينة، وفي هذا العام افتتحنا المرحلة الأولى من مدينة خليفة الاسكانية بالمنطقة الجنوبية، واليوم افتتحنا المرحلة الأولى من مدينة سلمان الاسكانية بالمنطقة الشمالية، وفي نهاية هذا العام سنفتتح ضاحية الرملي والمرحلة الأولى لمدنية شرق الحد".



وكشف وزير الإسكان في حديثه لـ(بنا) أن وزارته ستطلع بعض المنظمات الدولية مثل "برنامج المستوطنات البشرية" عن قرب على برنامج الإسكان في مملكة البحرين والذي يغطي الجزء الأكبر من الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، والحمد لله البحرين غطت الكثير من هذا الهدف من خلال الإنجازات التي حققتها على أرض الواقع"، مضيفا الحمر " هذا العام بإذن الله ستقوم البحرين بتقديم التقرير الطوعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والذي سيقدم للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في شهر يوليو القادم بنيويورك، وملف الإسكان واحد من الملفات التي ستناقش في هذا المحفل الدولي الهام، وسنشرح باستفاضة تاريخ ومسيرة الإسكان في البحرين واتجاهنا ورؤيتنا واستراتيجيتنا وما تم إنجازه حتى الآن".



من خالد ابواحمد



ح ب/م.ح.



بنا 1837 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/05/15 - 58 : 09 PM