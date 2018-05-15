رئيس مجلس الشورى: الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى حققت التنمية الشاملة للمواطنين ووفرت لهم المسكن الملائم والحياة الكريمة

المنامة في 15 مايو/ بنا / أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حققت التنمية الشاملة للمواطنين، ووفرت لهم المسكن الملائم، والحياة الكريمة، انطلاقًا من مشروع جلالته الإصلاحي والرائد، مثمنًا الجهود المتميزة التي بذلتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه ، والتي أسهمت في تنفيذ خطط واستراتيجيات الحكومة وفق برامج زمنية محددة.



وفي تصريح له بمناسبة تفضل جلالة الملك المفدى رعاه الله، بافتتاح مدينة سلمان، اليوم، قال معالي رئيس مجلس الشورى إن التوجيهات الملكية السامية المتواصلة، تصب في اتجاه تحقيق الرخاء وتوفير مستويات متقدمة من العيش الكريم للمواطنين، وفقًا للأنظمة والآليات التي تضعها الحكومة الموقرة في هذا الشأن.



وأشار معاليه إلى أن جلالة الملك المفدى هو الداعم الأول والمساند دائمًا لكل المشاريع والخطط التي تحقق التنمية المستدامة، والنهضة الشاملة، وتحفظ الحقوق والمكتسبات التي يحظى بها المواطنون.



كما أكد معالي رئيس مجلس الشورى، أنَّ مشاريع المدن الإسكانية المتعددة، والتي تقيمها الحكومة الموقرة في عدد من مناطق البحرين، تسهم بشكل مباشر في استقرار الأسرة والمجتمع، باعتبار أن السكن أحد الركائز الأساسية لاستقرار الأسرة، وهو ما ينعكس على المجتمع وتقدمه وتطوره.



وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بمشروع مدينة سلمان، والجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها، من أجل إظهار هذا المشروع الكبير بصورة عصرية ومتطورة، وبما يحقق آمال وتطلعات المواطنين، لافتًا إلى أن مدينة سلمان تعد من أكبر المشاريع الإسكانية في المملكة، والتي تم تنفيذها وفق خطط مدروسة.



وأشاد باللفتة الملكية السامية الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتسمية المدينة الشمالية باسم مدينة سلمان تكريمًا وتقديرًا وعرفانًا بالدور التاريخي والعطاءات المتواصلة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإسهاماته البارزة في نهضة مملكة البحرين وتقدمها، وهو مصدر فخر واعتزاز لشعب البحرين، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ سموه، وأن يسدد على طريق الخير الخطى لتحقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار لمواصلة هذه المسيرة المباركة في سبيل خير وعزة بلدنا الغالي.











ع.ر/م.ح.



بنا 1810 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/05/15 - 21 : 09 PM