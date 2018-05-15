رئيس مجلس النواب يشيد بافتتاح جلالة الملك المفدى "مدينة سلمان" بالمحافظة الشمالية

المنامة في 15 مايو/ بنا / أشاد صاحب المعالي السيد أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لحفل افتتاح مدينة سلمان بالمحافظة الشمالية، والتي تم تنفيذها وفقاً لتوجيه جلالته بالأمر الملكي السامي بإنشاء 40 ألف وحدة سكنية، مقدماً لجلالته عظيم الشكر والتقدير.



كما ثمن صاحب المعالي رئيس مجلس النواب اطلاق جلالة الملك المفدى لاسم "مدينة سلمان" على المدينة الجديدة بعد زيارته لأكبر مدينة إسكانية في مملكة البحرين، مشيداً معاليه بتوجيهات ومساهمات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السديدة بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية، وأمره بتخصيص وتسليم 4800 وحدة سكنية في كافة محافظات المملكة، والالتزام بمبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة في تقديم خدمات القطاع الاسكاني وتنويعها وتلبيتها للمواطنين المستحقين على المدى الطويل بما يتسق مع المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



كما صرح رئيس مجلس النواب، بأننا نتشرف بالمشاركة في حفل افتتاح مدينة سلمان بالمحافظة الشمالية التي تقف شاهدة على اهتمام قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتوفير أسباب ومتطلبات العيش الكريم لمواطنيها، مؤكداً معاليه أن مشروع مدينة سلمان مشروعٌ ضخم لمدينة كبيرة يعكس جهود عظيمة للحكومة الموقرة في حل المشكلة الإسكانية، خاصة وأنه مشروع يستوعب حوالي 100 ألف نسمة يقطنون في أكثر من 15 ألف وحدة سكنية.



وأعرب رئيس مجلس النواب عن حرص المجلس على دعم الملف الإسكاني، مشيراً إلى أنه خلال مناقشة المجلس لبرنامج عمل الحكومة الموقرة تم التوافق على الاهتمام بهذه القضية وفعلا تمت الاستجابة لمطالب مجلس النواب وتمت زيادة المخصصات المالية لبند الإسكان في الميزانية العامة للدولة.



وأضاف معاليه :" أود الإشارة كذلك في الملف الإسكاني إلى أنه خلال الفصل التشريعي الرابع أنجز المجلس حتى الآن أكثر من 77 موضوعاً يتعلق بتطوير الخدمات الإسكانية، منها 74 على المستوى الرقابي( 64 سؤالاً، 8 اقتراحات برغبة، 2 طلب مناقشة عامة) ، و3 موضوعات على المستوى التشريعي( 2 اقتراح بقانون، 1 مشروع بقانون ) .



وأنهى رئيس مجلس النواب تصريحه بالقول :"بهذه المناسبة السعيدة الطيبة، ابعث ببالغ التهنئة للمواطنين الكرام على هذا المشروع الكبير، خاصة لمن تم تسليمهم الوحدات السكنية، وندعو الله أن تكون هذه الوحدات بشرة خير عليهم وعلى أبنائهم ".



ح ب/م.ح.



بنا 1808 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/05/15 - 20 : 09 PM