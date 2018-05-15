رئيس مجلس الشورى يهنئ سمو ولي العهد بتسمية المدينة الإسكانية الجديدة في "الشمالية" بـ "مدينة سلمان"

المنامة في 15 مايو/ بنا / أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، باللفتة الملكية السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتسمية المدينة الإسكانية الجديدة في المحافظة الشمالية باسم "مدينة سلمان".

ورفع معالي رئيس مجلس الشورى خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة تسمية المدينة الإسكانية الجديدة في المحافظة الشمالية باسم سموه حفظه الله، مؤكدا أن هذه التسمية تعكس مكانة سموه الرفيعة لدى جلالة الملك المفدى رعاه الله.



وفي برقية تهنئة بعثها لسمو ولي العهد، أكد معالي رئيس مجلس الشورى أن إطلاق اسم سمو ولي العهد على هذه المدينة، يأتي تكريما وعرفانا بالدور الكبير، والعطاءات المتواصلة لسموه، وإسهاماته البارزة في نهضة مملكة البحرين وتقدمها، وهو مصدر فخر واعتزاز لشعب البحرين، الذي يحمل في قلبه كل الولاء لقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، ولسموه حفظهم الله ورعاهم، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويرعاه، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يسدد على طريق الخير خطاه نحو تحقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار، لمواصلة هذه المسيرة المباركة في سبيل خير وعزة بلدنا الغالي.







ع.ر/م.ح.



بنا 1804 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/05/15 - 19 : 09 PM