جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر واعتزاز من سمو ولي العهد

المنامة في 15 مايو/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر واعتزاز من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وذلك بمناسبة تشريف جلالته السامي بإطلاق اسم "مدينة سلمان" على المدينة الإسكانية الجديدة في المحافظة الشمالية، وفيما يلي نص البرقية :-

سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد العزيز حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



تلقيت ببالغ الاعتزاز والتقدير تشريف جلالتكم السامي بإطلاق اسم "مدينة سلمان" على المدينة الإسكانية الجديدة في المحافظة الشمالية، وهو ما له المعنى الكبير والأثر الطيب في النفس، فتقدير جلالتكم السامي هو تقدير لكل جهد يبذل من اجل بناء الوطن ودافع لمواصلة العمل خدمة للوطن بتنفيذ أهداف مسيرة التنمية الشاملة التي أرسيتموها جلالتكم، والتي أكدتم جلالتكم دوما من خلالها بأن يكون المواطن البحريني محورها وغايتها.



إن هذه المدينة التي شملتم افتتاحها برعاية جلالتكم السامية اليوم يأتي ضمن سلسلة جهود فريق متكامل لتنفيذ توجيهات جلالتكم لزيادة وتيرة الإنجاز في الخدمات الإسكانية التي تعد أولوية في برامج التنمية، ونعاهد جلالتكم بأن يتواصل العمل في جميع الميادين لبلوغ الطموح الذي وضعته رؤاكم النيرة من أجل هذا الوطن ومواطنيه لتتواصل خطى الإنجاز نحو المستقبل المشرق الذي نسعى له جميعاً.

سيدي حضرة صاحب الجلالة،



أكرر عظيم شكري وامتناني على هذا التقدير السامي من لدن جلالتكم ، فهو يزيد العزم لتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات النوعية تحت قيادة جلالتكم المفدى ولدعم ما توالي تنفيذه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، فلقد رسختم جلالتكم فينا روح الإخلاص في العمل و أن نسعد بمواصلة الجهود لتخطي التحديات وتحقيق الإنجازات الذي يلمس أثره المواطن لتظل البحرين دائماً أولاً وأملاً للجميع.



ودمتم سيدي سالمين موفقين

ابنكم المخلص

سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء







ع.ر/م.ح.



بنا 1804 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/05/15 - 13 : 09 PM