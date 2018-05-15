هيئة الرؤية الشرعية تعلن أن يوم بعد غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك في مملكة البحرين

المنامة في 15 مايو/ بنا / أعلنت هيئة الرؤية الشرعية لتحري هلال شهر رمضان المبارك بمملكة البحرين أن يوم غد الأربعاء هو المكمل لعدة شهـر شعبان ثلاثين يومًا، وأن يوم بعد غدٍ الخميس 17 مايو 2018م هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1439هـ.

وفيما يلي نص البيان الذي تلاه معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.



"الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام، ومن علينا بصيام شهر رمضان، الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الـهدى والفرقـان، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ذوي التقى والإيمان، وبعد،



فحيـث إن دخول شهر رمضان لا يثبت شرعًا إلا برؤية الهـلال أو بإكمال عدة شعبان، وحيث إن شهر شعبان لعام 1439هـ ثبت دخوله في يوم الثلاثاء 17 من شهر أبريل 2018م، فقد اجتمعت هيئة الرؤية المكونة من أصحاب الفضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان، والشيخ الدكتور إبراهيم بن راشد المريخي، والشيخ راشد بن حسن البوعينين، بقاعـة الاجتماعــات بمبنى المجلــس الأعلى للشئون الإسلامية، مساء يـوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 29 شعبان 1439هـ الموافق 15 مايو 2018م، وإلى حين إعداد هذا البيان لم يتقدم إلينا أحد بالشهادة برؤية الهلال، وبناء على ذلك، فيكون يوم غد الأربعاء هو المكمل لعدة شهـر شعبان ثلاثين يومًا، وإن يوم بعد غدٍ الخميس 17 مايو 2018م هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1439هـ، ويجب صيامه، والله ولي التوفيق.



هذا ويغتنم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية هذه المناسبة السعيدة، ليرفع إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، والى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقـر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والأسرة المالكة الكريمة، وشعب البحرين الوفي، وإلى العالم العربي والإسلامي، أجمل التهاني وأطيب التبريكات، سائلين المولى جل وعلا أن يهل هذا الشهر المبارك على جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات، وأن يجمع كلمتهم على ما فيه الخير والصلاح، وأن يوحد صفوفهم، وينصرهم على أعدائهم، ويوفق الجميع لصيام هذا الشهر الفضيل وقيامه، ويجعلنا من عتقائه، آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".





ع.ر/م.ح.



بنا 1706 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/05/15 - 10 : 08 PM