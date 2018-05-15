هيئة المهن الصحية تشارك في المؤتمر الأول للطب البديل والتكميلي في تركيا

المنامة في 15 مايو/ بنا / شاركت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في المؤتمر الأول للطب البديل والتكميلي والذي عقد مؤخرا بمركز اسطنبول للمؤتمرات تحت رعاية السيدة الأولى بالجمهورية التركية.

وقدمت عضو مجلس الصحة لدول مجلس التعاون المستشارة نعمت الصندلي السبيعي ورقة عمل عن تجربة مملكة البحرين في إصدار القرارات التنظيمية والاشرافية لممارسة الطب البديل والتكميلي وذلك لتنظيم مهنة تراخيص هذه المهن وذلك من بعد التشجيع والمساندة والحث على المتابعة من الادارة العليا لإصدار هذه القرارات التنظيمية.



وهدف المؤتمر إلى تحسين الوعي الصحي، وسلامة المرضى، وتعزيز ثقة الجمهور في الطب البديل والتكميلي، والتوسع الجديد في مجالات الاستثمار، والفرص الاستثمارية الجديدة، وكذلك خدمة الوصول الأمن للخدمات في الطب البديل والتكميلي وتنوع المنتج العلاجي، كما شكل فرصة كبيرة لتبادل الافكار والتجارب والمعارف بين الدول المشاركة في المؤتمر بين الدول الاسلامية وغيرها من الدول المشاركة.



وقد تم تنظيم حلقة عمل بشأن إدماج ممارسات الطب التقليدي والتكميلي في النظم الصحية والخدمات الصحية تحت إشراف "مركز الابحاث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الاسلامية" بالتعاون مع وزارة الصحة بتركيا، في مدينة اسطنبول.



وشاركت المستشارة نعمت السبيعي في هذه الندوة بورقة عمل تبين الاحصائيات الخاصة بما يتعلق بالطب البديل والتكميلي في مملكة البحرين مقارنة بالمجالات الأخرى المرخصة، حيث تعتبر تجربة مملكة البحرين حديثة بالنسبة للدول التي سبقت البحرين في هذا المجال، ولكن متقدمة في التنظيم و السعي الى الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.



وخرج المؤتمر بتوصيات مهمة لتسهيل إدماج بين الطب التقليدي والتكميلي في النظم الصحية والخدمات الصحية "للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والدول المشاركة وتوصيات أخرى تصب في مصلحة تطور الطب البديل والتكميلي والتي يتم الاشراف عليها من قبل المنظمة الصحة العالمية، وسيسهم المؤتمر في مضاعفة التنسيق والتعاون فيما يتعلق بإدماج بالطب البديل والتقليدي في السياسات الصحية والتوحيد المشترك وزيادة الوعي للمرضى والممارسين".







م.ح.



بنا 1609 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/05/15 - 14 : 07 PM