سفير مملكة البحرين في برلين يؤكد حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية مع ألمانيا في مختلف المجالات برلين في 15 مايو/ بنا / اجتمعت سعادة الدكتورة بيربل كوفلر مفوضة الحكومة الفيدرالية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم، بمقر البرلمان الالماني مع سعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين في برلين.

وخلال الاجتماع، أعربت الدكتورة بيربل كوفلر عن اعتزازها بعلاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية.



من جانبه، أكد سفير مملكة البحرين في برلين حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يلبي الطموحات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، مستعرضًا سعادته جهود مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.



كما جرى خلال الاجتماع، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





ع.ر/م.ح.



بنا 1556 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/05/15 - 05 : 07 PM