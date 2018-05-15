قائد خفر السواحل يستقبل السفير الأمريكي لدى مملكة البحرين

المنامة في 15 مايو/ بنا / استقبل اللواء الركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل، السيد جاستين سيبيريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.





وفي مستهل اللقاء رحب قائد خفر السواحل بالسفير الأمريكي، مشيداً بالجهود المشتركة وتطور العلاقات مع خفر السواحل الأمريكي بشكل عام والعلاقة مع مركز دعم الأنشطة البحرية الأمريكية المتمركزة في البحرين خصوصاً، فيما يتعلق بالتعاون في مجال رفع مستوى الأمن البحري بما يخدم المصالح المشتركة.



وتم خلال اللقاء، بحث مجالات العمل المشترك والتنسيق بين البلدين على كافة الأصعدة للوصول إلى منظومة متقدمة تدعم الأمن البحري، كما تم عرض إيجاز عن مهام وواجبات خفر السواحل وشرح دور خفر السواحل في العمليات الأمنية البحرية.



وفي الختام، اطلع السفير الأمريكي على نظام العمل بمركز العمليات البحرية، حيث أبدى إعجابه بنظام العمل والتطور في استخدام التقنيات بما يضمن تقديم خدمات أمنية متطورة، معرباً عن تمنياته لقيادة خفر السواحل بالمزيد من التقدم والنجاح.





م.ح.



بنا 1549 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/05/15 - 54 : 06 PM