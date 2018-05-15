مندوب الكويت بمجلس الأمن: نعمل على قرار يدعو لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

نيويورك في 15 مايو/ بنا / اعلن مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي أن الكويت ستعمل على مشروع قرار دولي يدعو الى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن العتيبي قوله قبيل جلسة مقررة لمجلس الامن اليوم ان القرار سيوزع على أعضاء المجلس في الجلسة التي دعت الى عقدها الكويت للوقوف على التطورات الأخيرة بقطاع غزة.



وكان العتيبي اكد في جلسة سابقة بمجلس الامن انه "لا يمكن للشعب الفلسطيني ان يبقى استثناء من الالتزامات الدولية خصوصا الالتزام بحماية المدنيين من الفظائع والمخالفات الجسيمة.



واضاف انه "يجب على اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تنفيذ التزاماتها وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين".



واوضح ان الكويت تؤيد بشدة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في الارض المحتلة للتصدي لممارسات وسياسات سلطة الاحتلال الاسرائيلي القمعية.







م.ح.



بنا 1459 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/05/15 - 12 : 06 PM