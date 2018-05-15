الأمين العام لمجلس التعاون يدين اعتداء القوات الاسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة

الرياض في 15 مايو / بنا / أدان الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني بشدة اعتداء القوات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين العزل بقطاع غزة والذي راح ضحيته عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وطالب الأمين العام لمجلس التعاون المجتمع الدولي باستنكار الجرائم التي ترتكبها اسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني أمام أنظار العالم، داعيا الأمم المتحدة الى ممارسة مسؤوليتها القانونية والسياسية في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد لانتهاكات اسرائيل وممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.









م.ح.



بنا 1439 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/05/15 - 46 : 05 PM