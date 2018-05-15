مملكة البحرين تحقق انجازاً دولياً في مجال مكافحة غسل الأموال لقطاع المنظمات غير الربحية

المنامة في 15 مايو/ بنا / حققت مملكة البحرين إنجازاً على المستوى الدولي، بحصول إدارة دعم المنظمات الأهلية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تقييم "التزام عالي" من قبل منظمة العمل المالي الدولي (FATF)، لتتصدر المراكز الأولى عربياً من بين (58) دولة عربية وأجنبية خاضعة للتقييم الدولي، وذلك لتنفيذ التوصية الثامنة من توصيات لجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تنص على حماية المنظمات الأهلية من الاستغلال في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي هذا الإنجاز من واقع اهتمام مملكة البحرين بمواكبة التقدم الذي يشهده العالم لحماية المنظمات الأهلية من الاستغلال في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث عملت إدارة دعم المنظمات الأهلية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على رفع كفاءتها وعملها المؤسسي بما يتناسب مع المعايير الدولية، من خلال إجراءات عمل الإدارة وتأسيس نظام إدارة المخاطر في الإشراف على المنظمات الأهلية بالتعاون مع السفارة البريطانية والمفوضية الخيرية البريطانية وعدد من بيوت الخبرة في بريطانية، وتشكيل فريق عمل معني بمتابعة تقارير فريق التقييم من المنظمة الدولية.



وبهذه المناسبة، التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان بفريق العمل في إدارة دعم المنظمات الأهلية بالوزارة، حيث أعرب لهم عن خالص تقديره على جهودهم المخلصة وأدائهم المميز الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف، وذلك بالتعاون مع السفارة البريطانية والمفوضية الخيرية البريطانية.



وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن هذا الإنجاز الدولي يعد اعترافاً دولياً بالجهود المستمرة التي تبذلها مملكة البحرين وأجهزتها الحكومية في هذا المجال، وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه لجنة سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة مصرف البحرين المركزي، وبمعاونة الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن كافة الجهات الرسمية في مملكة البحرين، ومنها إدارة دعم المنظمات الأهلية في الوزارة، تمكنت من بلوغ أعلى مراتب الدقة والجودة في كافة الإجراءات القانونية والإدارية الرامية إلى حماية المنظمات الأهلية من الاستغلال في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تنظيم حركة الأموال، بما يضمن التزام المنظمات الأهلية بالضوابط القانونية ويتوافق مع أحكام قانون جمع المال.



واستناداً للتقرير الصادر من منظمة العمل المالي الدولي (FATF) بشأن مدى تنفيذ مملكة البحرين التوصية الثامنة في مجال حماية المنظمات الأهلية من الاستغلال في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد حققت مملكة البحرين وجمهورية تونس على تقييم "التزام عالي" على مستوى العالم العربي من بين 58 دولة عربية وأجنبية، لتواكب بهذه النتيجة المستويات التي حققتها الدول الأجنبية الحاصلة على تقييم "التزام عالي" وأبرزها الولايات المتحدة الأميركية والنرويج وسنغافورة وإيطاليا.





ن.ف/م.ح.



بنا 1349 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/05/15 - 04 : 05 PM