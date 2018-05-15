وزير التربــية يفتتح معرض فن الطفل الـ44 بمشاركة طلبـــة دول الخلــيج

المنامة في 15 مايو / بنا / افتتح سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم فعاليات معرض فن الطفل الـ44، الـذي تنظمه الوزارة بمشاركة 188 لوحة فنية لطلبة بالمرحلة الابتدائية من مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان.

وخلال جولته في المعرض، أشاد الوزير بالإبداعات الفنية الطلابية المشاركة، وما تضمنته من أفكار متميزة وهادفة، مؤكدًا أن تنظيم هذه الفعالية الفنية السنوية يأتي في إطار الجهود العديدة المبذولة لتعزيز التعاون التربوي والتعليمي بين دولنا الخليجية الشقيقة.



وأضاف أن احتضان مواهب الطلبة وإبداعاتهم في المجالات الفنية والثقافية والرياضية وغيرها هو أولوية للوزارة في كل عامٍ دراسي، من خلال تنفيذ آلاف الأنشطة الطلابية المتنوعة من قبـل مركز رعاية الطلبة الموهوبين وعدد من إدارات الوزارة وقطاعاتها، يستفيد منها الطلبة الموهوبون من جميع المراحل الدراسية بالمدارس الحكومية والخاصة، مما أسهم في تحقيق المملكة للعديد من الإنجازات الطلابية الإقليمية والدولية.



ثم قام الوزير بتوزيع الميداليات على الطلبة الفائزين في مسابقة المعرض.



يشار إلى أنه تم اختيار اللوحات الفائزة والمشاركة في معرض هذا العام من بين أكثر من 700 لوحةً طلابيةً خليجية ترشحت للمشاركة، من بينها لوحات لطلبة 114 مدرسة حكومية وخاصة بحرينية، منهم 104 طالبًا وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.



ن.ف/م.ح.



بنا 1343 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/05/15 - 02 : 05 PM