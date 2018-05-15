جامعة البحرين ومؤسسة الأمير تشارلز تطلقان برنامج ماجستير البيئة والتنمية المستدامة المنامة في 15 مايو / بنا / أطلقت جامعة البحرين ومؤسسة الأمير تشارلز البريطانية مؤخراً برنامج الماجستير في البيئة والتنمية المستدامة(ESD)، ضمن برامج الدراسات العليا في كلية العلوم، وذلك في حفل أقيم في مركز زين للتعلم الإلكتروني في حرم الجامعة بالصخير، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة.

وقال أ.د. حمزة إن إطلاق برنامج الماجستير في البيئة والتنمية المستدامة (ESD) وبالتعاون مع مؤسسة الأمير تشارلز البريطانية، يأتي انسجاماً مع خطة الجامعة التطويرية لزيادة برامج الدارسات العليا في جامعة البحرين، وخصوصاً البرامج ذات التخصصات المتعددة لتقوم الجامعة بأداء دورها بالمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التعاون مع المؤسسات العالمية.



وأضاف أن التعاون مع مؤسسة الأمير شارلز البريطانية يأتي لخبرتها في مجال الإسكان وتخطيط المدن والتنمية المستدامة، وعليه تم اتفاق الطرفين على دفع وتشجيع التعاون بينهما في مجال التعليم العالي، وفقاً لما تنص عليه الأنظمة والقوانين المتبعة في كلتا المؤسستين، على أن تتبادلان خبرات العمل والبحث العلمي في مواضيع وطرق التعليم العالي، وأساليب ومداخل البحث العلمي والتقني.



حضر الحفل وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر، والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون مارتين، والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد بن دينة، وممثلو مؤسسة الأمير تشارلز البريطانية سايمون سادينسكي وكيم هيتش.



وأشاد السفير البريطاني لدى المملكة بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين وأواصر الصداقة المتينة معبراً عن إعجابه بالشراكة الأكاديمية التي نشهدها بين جامعة البحرين والجامعات ومراكز البحث العلمي في المملكة المتحدة.



من جهته قال عميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور محمد الحلو، إن هذا النوع من البرامج متعددة التخصصات هي الطريق الأمثل لربط التخصصات المختلفة ووضع الخبرات المختلفة لتنفيذ مشاريع تدرس البيئة من عدة جوانب وتساهم في توفر حلول لقضايا البيئة والتنمية المستدامة التي تخدم المجتمع المحلي بشكل مباشر.



وأشارت منسقة برنامجي الماجستير والدكتوراه في البيئة والتنمية المستدامة الدكتورة لمى عصام سخنيني الى أن طبيعة برنامج ماجستير البيئة والتنمية المستدامة يستهدف الطلبة ممن يجمعون بين الدراسات العليا وحياتهم المهنية، وسيتم تدريس المقررات من قبل أساتذة مختصين من الكليات والأقسام المختلفة في جامعة البحرين، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية المهتمة بشكل خاص بالشأن البيئي.



ن.ف/ع ع



بنا 1255 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/05/15 - 51 : 04 PM