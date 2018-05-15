افتتاح عيادة لتنظيم السكر والغدد الصماء للحوامل

المنامة في 15 مايو / بنا / كشف رئيس قسم عيادة السكري والغدد الصماء بمجمع السلمانية الطبي الدكتور سعيد خلف عن افتتاح عيادة لتنظيم السكر والغدد الصماء للحوامل في عيادة النساء والولادة بمبنى الفاتح، وذلك بهدف فحص سكري الحمل وتنظيم معدل السكري للحوامل، سعياً نحو منع المضاعفات المحتملة لدى الأم وجنينها، بالإضافة إلى متابعة حالات الغدد الصماء لدى الحوامل من خلال التشخيص والعلاج.

وقال خلف إن افتتاح هذه العيادة كان بتنسيق من رئيس قسم عيادة السكري والغدد الصماء بمجمع السلمانية الطبي الدكتور سعيد خلف، واستشاري أمراض السكري للبالغين الدكتور حسين طه، ورئيس قسم النساء والولادة الدكتورة سعيدة البلوشي، ومنسقة عيادات السكري بالعيادات الخارجية في مجمع السلمانية الطبي الممرضة إيمان الأنصاري، بالتنسيق والتعاون مع الأطباء المقيمين في قسم الغدد الصماء، والذين يعملون كفريق عمل واحد لإنجاح أهداف هذه العيادة التي تُسهم في المحافظة على صحة الأم والجنين من مضاعفات مرض السكري والغدد الصماء.



وأفاد بأن عيادة تنظيم السكر والغدد الصماء للحوامل بدأت عملها وأسهمت في تحقيق الأهداف المرجوة منها من خلال تقديم الاستشارات والتشخيص والعلاج فيما يتعلق بسكري الحمل والغدد الصماء، حيث تُعالج العيادة النساء المصابات بسكري الحمل. كما تقدم العيادة حلولاً حول مضاعفات الحمل للأم والجنين.



وتتضمن زيارة العيادة المتابعة والمراقبة من قِبل الطبيب، والفحوصات اللازمة، ومراقبة الوضع الصحي للأم والجنين, ومراجعة تحاليل الدم ومنحنيات مستوى السكر وتقديم توصيات للمتابعة.



ن.ف/ع ع



بنا 1252 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/05/15 - 57 : 03 PM