معهد البحرين للتدريب ينظم مهرجان "الدراسات التجارية واللغة" المنامة في 15 مايو/ بنا / افتتح الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات مهرجان الدراسات التجارية واللغة، الذي نظمه معهد البحرين للتدريب بمقره بمدينة عيسى، بدعم من صندوق العمل (تمكين).





وأكد وكيل الوزارة أثناء جولته في المعرض، أن هذا المهرجان يستهدف إتاحة الفرصة للمتدربين لعرض وتقديم مشروعاتهم الصغيرة كجزء من تقييمات مقرراتهم الدراسية، وبما يتيح لهم تطبيق المعرفة النظرية والمهارات العملية التي اكتسبوها في المعهد خلال العملية التدريبية، مشيرًا إلى أن المهرجان الذي يستمر على مدى يومين يهدف إلى تعزيز التنمية المعرفية والاجتماعية لدى المتدربين، من خلال الأنشطة المختلفة التي تنظمها مختلف أقسام المعهد التدريبية، فضلاً عن تعزيز دور المعهد كمركز للتعليم والتدريب في مملكة البحريـن، مؤكدًا أن هذا المهرجان يعد منصة لتطوير معارف متدربي المعهد ومهاراتهم في مجال الأعمال من خلال المشاركة في مختلف المسابقات التي تقام على مستوى المعهد، وعلى مستويات أخرى.



وأضاف أن هذا العمل المتميز يأتي في سياق توجهات الوزارة للربط بين الدراسة النظرية والمهارات العملية والتطبيق العملي، بما يمنح الخريجين القدرة على الانخراط في سوق العمل بشكل سلس، مشيدًا بتعاون "تمكين" الفعال ودعمها لمثل هذا المهرجان، ضمن تعزيز الشراكة الوطنية لخدمة أهداف التنمية في مملكة البحرين، مثنيًا على مشاريع المتدربين وجهودهم واجتهاداتهم وعلى القائمين على معهد البحرين للتدريب.



ويتضمن المهرجان الذي ينظمه قسما الدراسات التجارية واللغات والاتصال العديد من الأركان الخاصة بالمشاركين، لعرض مشروعاتهم الصغيرة التي بدأت بفكرة صغيرة وانتهت بمشروع مُصمم على أرض الواقع، حيث قام المتدربون بدراسة وتحليل احتياجات سوق العمل من أجل تصميم مشروعات وفقًا لهذه الاحتياجات.



كما اشتمل المهرجان على مسابقات باللغة الإنجليزية، تنوعت ما بين مسابقة تهجئة الكلمات، والكتابة التحريرية، ومهارات العرض، ومسرح القراءة.



كما نظم قسم الدراسات التجارية عددًا من المسابقات التي اشتملت على المناظرة بين المتدربين، ومسابقة بطل المسرح لمتدربي المعهد لإبراز مهاراتهم العلمية ومواهبهم الشخصية في مختلف مجالات الحياة.



حضر الافتتاح كل من الدكتورة سماح العجاوي القائم بأعمال المدير العام لمعهد البحرين للتدريب والأستاذ محمد الغانم مدير إدارة الموارد البشرية والأستاذة هالة عامر القائم بأعمال المدير العام للمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.



ن.ف/م.ح.



بنا 1351 جمت 15/05/2018







عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/05/15 - 08 : 05 PM