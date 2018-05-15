هيئة الكهرباء والماء تنظم جلسة نقاشية تخصصية للمكاتب الهندسية والوزارات حول العزل الحراري

المنامة في 15 مايو / بنا / أقامت هيئة الكهرباء والماء، بمبنى الهيئة لرعاية المشتركين بأم الحصم، جلسة نقاشية تخصصية حول العزل الحراري في المباني.

وقال سعادة الشيخ نواف بن ابراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، إن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بالاستماع إلى آراء ووجهات نظر شركائها كالوزارات المعنية والمكاتب الهندسية وغيرها، كما يأتي ذلك انسجاماً مع توجهات الحكومة الموقرة في زيادة كفاءة المباني والحفاظ على الطاقة الكهربائية.



وأشار الشيخ نواف إلى استثمار الهيئة في شراء بعض الأجهزة لتعزيز الرقابة على السوق المحلية والتحقق من قيم الموصلية الحرارية لمواد البناء. كما شدد على أهمية استقراء المستقبل فيما يتعلق بكفاءة وأداء المباني وتقييمها بصورة مهنية.



وشارك في الورشة أكثر من 70 مهندساً يمثلون المكاتب الهندسية والوزارات المعنية بالإضافة الى عدد من المسؤولين والموظفين بالهيئة.



وتضمنت الجلسة عرضاً لإدارة ترشيد الكهرباء والماء بالهيئة تضمن خارطة طريق نحو تطبيق لائحة العزل الحراري المعدلة، والتي سوف تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من شهر مارس المقبل.



كما تناول العرض أهم ملامح اللائحة وأثرها على خفض الطاقة وإجراءات الهيئة المتبعة في الفحص والمراقبة على تطبيق العزل الحراري في المباني.



وتضمنت الجلسة أيضاً عرضاً لشركة ريد تراكتيبل الاستشارية، التي انتدبتها الهيئة للقيام بدراسة حول العزل الحراري في المباني في المملكة، تناول نتائج الدراسة والقيم المثلى لمعامل الانتقال الحراري للجدران والأسقف بالإضافة إلى المواصفات الفنية الخاصة بالزجاج، ومدى توافر مواد وأنظمة العزل الحراري في السوق المحلية والمطلوبة لتطبيق هذه القيم.



ووفقاً للائحة المعدلة فقد تم تغيير قيم الموصلية الحرارية (U-Value) من 0.75 إلى 0.57 بالنسبة للجدران، ومن 0.6 إلى 0.3 بالنسبة للأسقف، بالإضافة إلى تحديث القيم الخاصة بالزجاج.



وتعقد هيئة الكهرباء والماء ورشاً تخصصية للمكاتب الهندسية حول العزل الحراري بشكل دوري، وتهدف إلى تأهيل المكاتب الهندسية والاستشارية للعمل على تطبيق الإجراءات والأنظمة الخاصة بالعزل الحراري في المباني المكيفة، وخصوصاً بعد بدء سريان القرار الوزاري 63/2012م الخاص بتطبيق العزل الحراري على جميع المباني المكيفة، والتي أعطى فيها مسؤولية الإشراف المباشر لتطبيق العزل الحراري إلى المكاتب الهندسية والاستشارية، وبين دور هيئة الكهرباء والماء الإشرافي على المكاتب الهندسية، وذلك عن طريق القيام بعملية تدقيق على هذه المكاتب وإصدار شهادات تفيد باستيفاء المكاتب الهندسية لشروط هيئة الكهرباء والماء في ممارسة العزل الحراري في المباني.



ويعد استخدام العزل الحراري في المباني من أكثر الطرق جدوى من حيث المساهمة في الحفاظ على الطاقة الكهربائية وخفض الاستهلاك، خصوصاً في أجوائنا التي تتميز بشدة الحرارة خلال فصل الصيف، إذ أن استخدام العزل الحراري في المباني يمكن أن يوفر كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى فوائده الأخرى مثل خفض الكلفة الأولية لأجهزة التكييف وخفض الانبعاثات الغازية من محطات توليد الكهرباء مما يساهم في حماية البيئة والحفاظ على الطاقة الكهربائية واستدامتها للأجيال القادمة.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1246 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/05/15 - 51 : 03 PM