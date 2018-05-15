برنامج الطبيب الزائر يواصل خدماته للمرضى بمجمع السلمانية الطبي المنامة في 15 مايو / بنا / واصل برنامج الطبيب الزائر الذي تنفذه وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة العليا للعلاج بالخارج تحقيقه لسلسة الإنجازات، والتي تمثلت في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة والتميز في إجراء الكثير من العلميات الجراحية المعقدة من قبل خيرة الأطباء المتخصصين والخبراء في العالم، إلى جانب دوره الهام في خدمة جميع المرضى، والمساهمة في التخفيف من معاناتهم مع المرض.

وقالت وزارة الصحة ان استقبال قسم النساء والولادة بمجمع السلمانية الطبي للدكتور سعدون سامي سعدون استشاري ورئيس قسم التوليد وأمراض النساء في مستشفى الكورنيش بأبوظبي، جاء مكملا وداعما لهذه الإنجازات المتحققة، إذ ساهم الطبيب الزائر ومن خلال خبرته الطويلة والعميقة في مجال أمراض النساء، من إضافة إنجاز صحي جديد لمجمع السلمانية الطبي، تمثل في استئصال 4 أورام ليفية عن طريق المنظار لأربع سيدات بحرينيات، كما قام باستئصال أكياسا دهنية من مبايض أربع سيدات أخريات عن طريق المنظار، وأجرى عملية استئصال لبطانة الرحم عن طريق المنظار لسيدة.



الجدير بالذكر أن الدكتور سعدون سامي سعدون هو من خيرة الاستشاريين الذين يتولون رئاسة قسم التوليد وأمراض النساء في مستشفى الكورنيش في أبو ظبي.



وكان الطبيب الزائر قد أكمل دراسته الجامعية والتدريب الأولي للدراسات العليا في التوليد وأمراض النساء في بغداد، ثم انتقل إلى المملكة المتحدة واكتسب المزيد من التدريب والمهارات، كما عمل استشاريا لأمراض النساء والتوليد في إنجلترا حتى عام 2015 حيث انضم بعد ذلك إلى مستشفى الكورنيش لتطوير خدمات أمراض النساء بأبوظبي.



تجد الإشارة إلى أن للدكتور سعدون مجموعة واسعة من المهارات السريرية ، خاصة في طب النساء، ويمتلك اهتماما خاصا بالجراحة التنظيرية والجراحة التنظيرية المتقدمة، كما قام بتأليف العديد من الأبحاث التي تمت مراجعتها من قبل خيرة المتخصصين في المجال ، والتي تم نشرها في أهم المجلات الطبية مثل مجلة مجال الحد الأدنى من جراحة التدخل الجراحي وكذلك في طب التوليد وأمراض النساء.



ن.ع/ع ع



بنا 1242 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/05/15 - 45 : 04 PM