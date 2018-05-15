مستشار جلالة الملك للشؤون الإقتصادية يستقبل السفير الإماراتي الجديد المنامة في 15 مايو / بنا / استقبل سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو مستشار جلالة الملك للشؤون الإقتصادية بمكتبه في قصر القضيبية اليوم، سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة تعيينه سفيرًا لبلاده في مملكة البحرين، وذلك بحضور سعادة السيد علي يوسف النعيمي الوزير المفوض لدى السفارة.

ورحب سعادة الدكتور فخرو بالسفير الإماراتي، مُهنئاً سعادته بتعيينه سفيراً لبلاده بالمملكة، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية لدعم وتعزيز التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات التنموية التي تشهدها مسيرة البلدين.



كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الإقتصادية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه، عبر سعادة السفير عن شكره وتقديره بهذا اللقاء وعلى حفاوة الاستقبال، متمنياً سعادته دوام التطور والازدهار لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1143 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/05/15 - 56 : 02 PM