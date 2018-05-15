"الأشغال" تفتتح المرحلة الثانية من مشروع تقاطع الجسرة المنامة في 15 مايو/ بنا / افتتحت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المرحلة الثانية من مشروع تقاطع الجسرة والذي من المؤمل أن يزيد الطاقة الاستيعابية للتقاطع إلى 120 ألف مركبة يومياً بعد التطوير، مقللاً بذلك زمن الانتظار بنسبة 45% مقارنة بالوضع السابق.



وبهذه المناسبة صرح سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بأن المشروع تضمن افتتاح مطلع جديد لنقل الحركة المرورية من شارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى أعلى الجسر ومنه جنوباً على شارع ولي العهد باتجاه الهملة والضلع، وبذلك يصبح التقاطع حراً في جميع الاتجاهات ما يعني غلق الإشارات الضوئية بأعلى الجسر، مضيفاً أنه تم أيضاً إنشاء دوار ليربط شارع المزارع بشارع الشيخ عيسى بن سلمان وبذلك سيصبح من الممكن للقادمين من الهملة والجسرة الدخول على شارع الشيخ عيسى بن سلمان باتجاه المنامة دون الحاجة إلى استخدام الجسر، مؤكداً أن هذا الدوار سيتيح إمكانية الدخول الى الهملة والجسرة للقادمين من جسر الملك فهد ايضاً دون الحاجة لاستخدام التقاطع .



وأضاف وزير الأشغال بأن المشروع يندرج ضمن خطة الوزارة لتوفير خدمات البنية التحتية والشوارع الرئيسية بالمملكة، كما يأتي في سياق حزمة مشاريع لتحسين المداخل إلى المدينة الشمالية، لافتاً إلى أن افتتاح المشروع يسهم في الحد من الازدحام المروري خصوصاً في فترات الذروة وستكون الحركة المرورية أكثر انسيابية في جميع الاتجاهات من خلال انشاء مسار لنقل الحركة المرورية من شارع الشيخ عيسى بن سلمان من الجهة الشرقية إلى أعلى الجسر دون توقف، كما تمت ازالة الاشارات الضوئية على التقاطع الحالي وبالتالي أصبحت الحركة المرورية من شارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى شارع ولي العهد حرة وبلا توقف.



وأشار المهندس خلف إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء والخدمات الأخرى بغرض حماية خطوط الكابلات الأرضية بجهد 400 كيلو وات، بالإضافة إلى الأعمال المدنية والمتمثلة في وضع الطبقات المكونة للمسار الاضافي لشارع الشيخ عيسى بن سلمان في اتجاه الغرب وضع الحواجز الاسمنتية الجانبية بالإضافة لوضع طبقات الإسفلت.



والجدير بالذكر أن المشروع تمت ترستيه من مجلس المناقصات والمزايدات على (شركة الغانم إنترناشونال للتجارة العامة والمقاولات ومجموعة الحاج حسن العالي) بقيمة 1,637,400.000 دينار بحريني (مليون وستمائة وسبعة وثلاثون ألفا وأربعمائة دينار بحريني) وبدعم وتمويل من دولة الكويت الشقيقة ضمن برنامج التنمية الخليجي.



وكانت الوزارة انتهت مسبقاً من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي تضمنت تعديل المنحدرات لزيادة انسيابية حركة المرور عليها، وإنشاء مسار إضافي على شارع الشيخ عيسى بن سلمان بطول 850 متراً ومنحدر نحو اليمين بطول 400 متر لخلق حركة مرورية حرة بدون توقف للمركبات القادمة من شارع الجنبية إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان.



‎وقامت الوزارة بعمل تحسينات على التقاطع ضمن خطة الحلول العاجلة لتخفيف الازدحام على التقاطعات الرئيسة بالمملكة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والذي سهل من عملية الانعطاف يميناً للحركة المرورية القادمة من شارع ولي العهد باتجاه شارع الشيخ عيسى بن سلمان نحو المنامة، حيث تم تمديد مسار الانعطاف يمينا لتحقيق تدفق الحركة المرورية باتجاه شارع الشيخ عيسى بن سلمان دون التوقف عند الإشارة الضوئية.



ن.ف/خ.س



بنا 1142 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/05/15 - 49 : 02 PM