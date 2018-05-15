مسؤولة عيادات السكري بـ "السلمانية": رمضان فرصة للتحكم بمستوى السكر بالدم

المنامة في 15 مايو/ بنا / أكدت منسقة عيادات السكري بمجمع السلمانية الطبي إيمان الأنصاري أن شهر رمضان فرصة جيدة لمرضى السكري؛ لتخفيف أعراضه من خلال المحافظة على مستويات منخفضة من السكر بالدم، وتكريس هذا الشهر الفضيل ؛ لاكتساب نمط حياة صحي، ولتحقيق مكاسب صحية بدنية ونفسية وروحية واجتماعية من خلال الانصراف إلى العبادات الروحية، وتغيير العادات الغذائية، والابتعاد عن الوجبات الدسمة، وتقليل تناول الدهون والحلويات والعصائر والسكريات، وغيرها.



وقالت الأنصاري : "إن شهر رمضان يقدم للمريض المصاب بالسكري فرصة مناسبة لضبط مستويات السكر بالدم، وكذلك لتقليل الوزن، والتي يجب استغلالها خلال هذا الشهر الكريم، فالصوم هبة من الله سبحانه وتعالى للصائمين يزيد من القدرة على الصبر والتحمل، ويشحذ الهمة والإرادة من جهة، ويخفض الضغوط النفسية من جهة أخرى، وكما قال رسولنا الكريم "صوموا تصحوا"، وهي دعوة واضحة أن الصحة بالصيام، والامتناع عن "الأكل" المفرط، والانغماس بأكل ما لذ وطاب مما يقدم في وجبات الإفطار أو السحور"، والإسراف بالمأكل والمشرب."



ودعت منسقة عيادات السكري، مرضى السكري إلى عدم الجلوس لساعات طويلة لمتابعة "المسلسلات"، والبرامج الرمضانية، والتي تنشط القنوات التلفزيونية في بثها خاصة في شهر رمضان الكريم، فالجلوس لفترات طويلة، وعدم مزاولة أي نشاط "حركي" أو "رياضي"، من اسباب الاصابة بالسمنة ، وارتفاع معدلات السكر؛ لأن عدم القيام بأي مجهود رياضي أو حركي، يفقد الجسم أي قدرة لحرق الدهون المتراكمة والتخلص من السموم.



وعن آليات عمل الجسم عند الصيام، أوضحت الأنصاري أنه خلال فترة الصيام، والتي تكون للفترة من أذان الفجر وحتى أذان المغرب، يعتمد الجسم في الساعات الأولى على سكر الجلوكوز الذي تم امتصاصه في وجبة السحور؛ للحصول على طاقته، بعدها يبدأ الجسم في استخدام مخزون السكر المتواجد في الكبد المسمى بـ "الجلايكوجين" لعدد من الساعات حتى نفاد هذا المخزون، ثم يتجه الجسم لحرق الدهون المخزونة فيه ، وهذه هي الخطوة الأساسية التي تترتب عليها الفوائد الصحية للصوم، حيث يتم التخلص من الدهون والوزن الزائد تدريجيا، وينعكس ذلك إيجابيا في تحسن مستوى السكر والدهون والكولسترول، ويقلل تراكم الدهون في الأوعية الدموية، فتسهل حركة الدورة الدموية.



وحول التحذيرات الطبية لمرضى السكري قالت الأنصاري : "على مرضى السكري من النوع الثاني، والذين يعتمدون على "الحبوب" الابتعاد عن السكريات والكربوهيدرات، والإكثار من السوائل والخضراوات والفواكه، كما يجب على المريض أن يخصص برنامجا يستطيع من خلاله تنظيم غذائه ودوائه، وعدم إهماله الدواء، وخصوصا مرضى السكري المصابين بأمراض أخرى كالضغط والقلب. وعليه ينصح قبل شهر رمضان زيارة الطبيب؛ للنظر في إعادة تقييم أدويتهم خلال رمضان، فهناك بعض الأدوية المتعلقة بأمراض أخرى يتناولها مريض السكري طويلة المدى، فيقوم الطبيب اما بتقليل مدة تناولها أو زيادتها انسجاما مع الصيام وتوقيته، مضيفة انه بإمكان المريض تناول ادوية اخرى، ولكن تحت تقييم الطبيب المختص وتحت إشرافه، على ان لا يقوم المريض بتناول أي دواء بصورة عشوائية في حال إصابته بأي عارض آخر، وأن يلجأ للطبيب المختص فورا".



ن.ع/خ.س



بنا 1139 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/05/15 - 46 : 02 PM