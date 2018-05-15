رئيس ديوان الخدمة المدنية يبحث مع وزير التربية والتعليم تطوير الكوادر الإدارية

المنامة في 15 مايو / بنا / استقبل سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد اليوم، وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي، حيث بحثا سبل تطوير الكوادر الإدارية بالوزارة بما يتناسب مع خطة الوزارة لتطوير الموارد البشرية والذي ينعكس إيجابياً على مستوى التعليم بالمملكة.



وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية خلال اللقاء حرص الديوان على التعاون المشترك مع الوزارة فيما يتعلق بتطوير الموارد البشرية، وتهيئة الكوادر الإدارية لمواصلة الارتقاء بعملية التعليم.



من جانبه أشاد الدكتور ماجد بن علي النعيمي بالجهود التي يبذلها ديوان الخدمة المدنية للارتقاء بالموارد البشرية في كافة الجهات الحكومية لاسيما وزارة التربية والتعليم، بما يعود بالفائدة على تقدم مسيرة التعليم وإنشاء أجيال واعية ومثقفة تسهم في رفع اسم مملكة البحرين عالياً.



ن.ع/ع ع



بنا 1139 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/05/15 - 45 : 02 PM