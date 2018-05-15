خلال استقبال سموه لسعادة السفير الإماراتي..محافظ الجنوبية: تاريخنا خير شاهد على علاقة مملكة البحرين بالإمارات العربية المتحدة المنامة في 15 مايو / بنا /استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بمجلس سموه بمقر المحافظة الجنوبية، أخاه سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقية لدى مملكة البحرين.



وفي بداية اللقاء، رحب سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بزيارة أخيه سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان في المحافظة الجنوبية مهنئاً سموه بالوقت نفسه بمناسبة تعيين سعادته سفيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة، كما عبر سمو محافظ المحافظة الجنوبية عن الكفاءة والصفات المتميزة التي يتحلى بها سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد ال نهيان والتي هي موضع ثقة وإشادة واسعة ومحل كفاءة واقتدار لهذا المنصب داعياً المولى عز وجل ان يوفق سعادته في مهام عمله لما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين.



كما أكد سمو المحافظ عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، تلك العلاقة الاخوية الوطيدة التي أسسها الآباء والأجداد والتي ورثناها اليوم كمثال يحتذى به في العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدان، مؤكداً سموه أن مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بلد واحد ويجمعهما روابط اخوية منذ الأزل ومصير مشترك والتاريخ خير شاهد على عمق ومتانة وعراقة هذه العلاقة.



وأشاد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة بالمواقف التاريخية الداعمة والمشرفة لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة تجاه مملكة البحرين، موكداً أن المحافظة الجنوبية بكل أجهزتها الإدارية على أتم الاستعداد لدعم وتنمية هذه العلاقة التاريخية الوطيدة من خلال التعاون مع سفارة دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك من مبدأ الاخاء والتعاون اللذين يشكلان أساس هذه العلاقة المتميزة بين البلدين الشقيقين.



من جانبه أعرب سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة عن شكره وتقديره لسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على الترحيب والحفاوة وحسن الاستقبال، مؤكداً استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً لتعزيز التعاون القائم وبما يخدم مصالح وتطلعات البلدين الشقيقين مؤكداً أن العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة مثل يتحذى به ونموذج مشرف للتعاون المتميز بين الأشقاء، مشيداً في الوقت نفسه بما تشهده المحافظة الجنوبية من نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات.



حضر اللقاء كل من سعادة العميد حمد بن علي المري مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية، وسعادة المهندس عاصم بن عبد الله عبد اللطيف مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، وسعادة السيد احمد الانصاري رئيس مجلس بلدي المحافظة الجنوبية وعدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.



ن.ف/ع ع



بنا 1135 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/05/15 - 56 : 02 PM