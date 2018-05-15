وزارة الصحة تعلن عن ساعات العمل بالمراكز الصحية ومجمع السلمانية الطبي خلال شهر رمضان المبارك المنامة في 15 مايو/ بنا / أعلنت وزارة الصحة ان مواعيد العمل بالمراكز الصحية خلال شهر رمضان المبارك، ستكون بجميع المراكز بالفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً،



أما خلال الفترة المسائية ستكون ساعات العمل على النحو التالي:

بالمراكز الصحية المحرق الشمالي، وحمد كانو ويوسف عبدالرحمن إنجنير على مدار الساعة ، وستكون ساعات العمل بمركز مدينة عيسى الصحي متواصلة من الثامنة صباحاً الى الثامنة ليلاً.



وبالمراكز الصحية بالنعيم، محمد جاسم كانو (دوار 17) ، سترة والشيخ جابر الأحمد الصباح بباربار ستكون من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 12 ليلاً بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.



اما المراكز الصحية التالية ، بنك البحرين الوطني بعراد ، بنك البحرين الوطني بالدير، بنك البحرين والكويت بالحد، حالة بوماهر ، ابن سيناء، الحودة ، الشيخ صباح السالم، بلاد القديم ، جدحفص، البديع ، عيادة البديع الساحلية، الكويت، مدينة حمد، عالي، الرفاع الشرقي، ومركز أحمد علي كانو بالنويدرات والزلاق ستكون ساعات العمل خلال الفترة المسائية من الساعة 7:30 مساءاً وحتى الساعة 11:30 ليلاً.



و المراكز الصحية في عسكر وجو ستكون من الساعة 7:30 مساءاً وحتى الساعة 10:30 ليلاً.



وأعلنت الوزارة ان مواعيد العمل بمجمع السلمانية الطبي خلال شهر رمضان المبارك، ستبدأ بالعيادات الخارجية من الساعة 8 وحتى الساعة 1 ظهراً ، في حين ستعمل العيادات الممتدة من الساعة 2:15 ظهراً وحتى الساعة 5 مساءاً.



أما أوقات زيارة المرضى بالمجمع الطبي فستكون من الساعة 6 مساءاً وحتى الساعة 10 ليلاً. كما ستكون أوقات الزيارة للمرضى بالعناية المركزة خلال الفترتين الأولى من الساعة 5 وحتى الساعة 6 مساءاً والفترة الثانية من الساعة 8 وحتى الساعة 9 ليلاً.



وحول أوقات عمل صيدليات مجمع السلمانية الطبي في شهر رمضان المبارك فسوف تعمل صيدلية العيادات الخارجية من الأحد إلى الخميس من الساعة ٨ صباحا حتى الساعة الرابعة مساءا وستكون الصيدلية مغلقة خلال فترة إجازة نهاية الأسبوع، وستكون ساعات عمل كل من صيدلية الفاتح وصيدلية أمراض الدم والأورام من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:45 ظهرا من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء، أما يوم الخميس فستكون ساعات العمل من 8 صباحا وحتى الساعة1:30 ظهرا. وستعمل كل من صيدلية الطوارئ وصيدلية المرضى الداخليين طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة.



وأما مستشفى الطب النفسي التابع لوزارة الصحة ستكون مواعيد العمل بالعيادات الخارجية من الساعة 8 وحتى الساعة 1 ظهراً، حددت مواعيد الزيارة للمرضى خلال الشهر الفضيل، من الساعة 6 مساءاً وحتى الساعة 10 ليلاً.



ن.ع/خ.س



بنا 1124 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/05/15 - 36 : 02 PM