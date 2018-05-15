ديوان الخدمة المدنية يصدر تعليماته بشأن ساعات العمل بشهر رمضان المنامة في 15 مايو/ بنا / استناداً إلى تعميم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن ساعات الدوام الرسمية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1439 هـ، أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد واستنادا إلى المادة رقم (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وضوابط العمل خارج أوقات العمل الرسمي، أنه تقرر أن تكون ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر، بحيث تخفض ساعات العمل في الأسبوع بمعدل السدس فتكون 30 ساعة للعاملين بنظام 36 ساعة في الأسبوع، وتكون 33 ساعة ونصف للعاملين بنظام 40 ساعة في الأسبوع سواءً الذين يعملون بنوبة واحدة أو ثلاث نوبات، حيث يشمل ذلك الموظفين العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية المنضوية تحت الخدمة المدنية.



وفيما يتعلق بنظام الدوام المرن المعتمد في الخدمة المدنية، فقد تقرر أن تكون الساعات المرنة للموظفين العاملين وفقاً لهذا النظام بمعدل ساعة واحدة يومياً كحد أقصى، حيث يكون الدوام الرسمي الصباحي من الساعة التاسعة صباحاً وينتهي عند الساعة الثالثة عصراً وفقاً لنظام ساعات العمل الاعتيادية، ومن الساعة التاسعة إلى الساعة الثالثة والخامسة والأربعين عصراً من يوم الأحد إلى الأربعاء، وفي يوم الخميس من الساعة التاسعة إلى الثالثة والنصف عصراً بالنسبة للعاملين بنظام ساعات العمل المطولة، وذلك بحسب فئات الدوام المرن المحددة استناداً بتعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لعام 2013 بشأن نظام الحضور والانصراف في الجهات الحكومية، وطبيعة الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية بحسب الفئات الوظيفية.



واختتم السيد أحمد بن زايد الزايد بأن الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم وبصورة ملحة العمل أكثر من الساعات المخفضة المذكورة أعلاه، فإنهم يعوضون عن الساعات الإضافية حسب سياسة العمل الإضافي المعتمدة في الخدمة المدنية وذلك من خلال صرف أجور العمل الإضافي أو التعويض بأوقات راحة مساوية لساعات العمل الإضافي التي عملها الموظف طبقا لما تقرره الجهة الحكومية التي ينتسب إليها وتوفر الميزانية اللازمة لصرف هذه الأجور



عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/15 - 55 : 01 PM