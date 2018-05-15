جهاز الشرطة الخليجية يزور ادارة الإعلام الأمني بالقيادة العامة لشرطة دبي دبي في 15 مايو/ بنا / زار وفد من جهاز الشرطة الخليجية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة المستشار سلطان بن خلف الكعبي يوم أمس مقر إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة دبي.



وقدم سعادة العميد الدكتور جاسم خليل مدير إدارة الإعلام الأمني نبذة تعريفية عن الإدارة منذ التأسيس وآلية العمل في جميع الأقسام التابعة للإدارة وتغطيتهم لمختلف المواضيع الأمنية والمجتمعية والجنائية والتوعوية والمرورية وغيرها ضمن إطار صحيح يتسم بالشفافية والمصداقية ويبرز دور القيادة العامة لشرطة دبي خدمة للفرد والمجتمع، كما يعزز من صورتها الإيجابية ويعمق من الإحساس بالمواطنة والانتماء ويحمي المجتمع من المبالغات والسلبيات وإثارة البلبلة ويكشف الحقائق والمخالفات والفساد.



وتم خلال الزيارة التعرف على آليات العمل في التوثيق والإذاعة والتلفاز والنشر الصحفي والتصوير والتنسيق الإعلامي، وكيفية تحرير ورصد الأخبار الأمنية محليا وعالميا وإعداد الإحصائيات والتنسيق مع الجهات الخارجية



عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/05/15 - 30 : 02 PM