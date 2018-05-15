على هامش منتدى فيينا العالمي للطاقة المستدامة..الوزير ميرزا يجتمع مع مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فيينا في 15 مايو/ بنا / على هامش فعاليات منتدى فيينا العالمي للطاقة المستدامة اجتمع الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء مع السيد لي يونغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO في مكتبه بمركز فيينا الدولي بالنمسا.

وفي بداية اللقاء نقل الوزير ميرزا تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الى السيد يونغ وحرص جلالته على تعزيز روابط التعاون الاصيل القائم بين مملكة البحرين ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية.



وبدوره قام السيد يونغ بنقل تحياته الى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مستذكرا لقاءه بجلالته اثناء زيارته الاخيرة للبحرين والتي اسفرت عن العديد من النتائج المثمرة في مجالات التنمية الصناعية.



وقام الوزير ميرزا خلال الاجتماع باطلاع مدير عام منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية على تجربة مملكة البحرين في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مبينا الاولوية التي توليها الحكومة الموقرة بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة من اجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في البلاد.



وفي هذا الصدد اعرب السيد لي يونغ عن اشادته الكبيرة بالخطوات المتقدمة التي اتخذتها البحرين في هذا المجال ومواكبتها للتوجهات العالمية نحو تفعيل استخدامات الطاقة النظيفة بأعلى مستويات الجودة والاستدامة وبما يتوافق مع برنامج منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية الذي يتم تطبيقه في مجالات الطاقة المستدامة في الدول النامية.



وقد صرح الدكتور ميرزا خلال الاجتماع بأن المشاركة في منتدى فيينا للطاقة تأتي تحضيراً لمشاركة مملكة البحرين في تقديم تقرير المراجعة الطوعية الوطني VNR والذي سيكون في يوليو القادم بنيويورك، كما تطرق الوزير اثناء الاجتماع إلى اهميه الطاقة المتجددة وكفاءه الطاقة لما لهما من أثر في تنوع مصادر الطاقة في البحرين ودعم لتنوع الاقتصاد والدخل القومي وخلق لفرص العمل في قطاعات جديدة وجلب التكنولوجيا المتطورة والحديثة، كما تحدث عن دور كفاءة الطاقة في الصناعة وترشيد الاستهلاك عن طريق تشريع السياسات التي تحفز القطاع الخاص على استخدام التقنيات الحديثة في توفير الطاقة، وكذلك تم التحدث عن إدارة المخلفات واعادة تدويرها وتحويلها الى طاقة وتشجيع رواد الأعمال في الدخول لقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.



وفي نهاية اللقاء تقدم الوزير ميرزا والوفد المرافق بجزيل شكرهم وتقديرهم لمدير عام منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية على حسن الاستقبال والترحيب واتاحة الفرصة للقائه وعرض تجربة البحرين في الطاقة المستدامة.



وبدوره تقدم السيد لي يونغ بالشكر والامتنان للوزير والمسؤولين المعنيين بالطاقة المتجددة في البحرين على جميع جهودهم المتواصلة من اجل مستقبل مشرق وواعد في التنمية المستدامة



عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/05/15 - 02 : 02 PM