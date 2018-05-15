ارتفاع حصيلة الشهداء الى 61 شهيدا في غزة والاحتلال يعتقل 38 من الضفة المحتلة غزة في 15 مايو/ بنا / استشهد صباح اليوم، طفل متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ، ان الطفل عادل ابراهيم مطر( 16 عاما) المتواجد في مستشفى الشفاء بغزة ، استشهد متأثرا بجروح أصيب بها أمس، خلال مواجهات على الشريط الحدودي شرق مدينة غزة، التي تزامنت مع إحياء الذكرى السبعين للنكبة، وللتنديد بنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة.



وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا منذ يوم أمس عند السياح الحدودي لقطاع غزة إلى 61 شهيدا.



وفي رام الله قال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت (38) فلسطينيا منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم.



وبين نادي الأسير في بيان له أن أكثر من 20 حالة اعتقال ، سُجلت مساء أمس في القدس ، خلال الاحتجاجات التي قام بها المواطنون على نقل السّفارة الأميركية إلى القدس وتنديداً بالمجزرة التي نفذها الاحتلال في غزة.



وأوضح أن اعتقالات القدس كان من بينها مقدسيون وآخرون من الأراضي المحتلة عام 1948م، مشيراً إلى أنه أُفرج عن غالبيتهم فيما أبقت على اعتقال آخرين، ورافق عمليات الاعتقال اعتداءات بالضرب.



وأضاف نادي الأسير أن 18 فلسطينيا اعتقلتهم قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء غالبيتهم من الأسرى المحررين.



خ س



عدد القراءات : 79 اخر تحديث : 2018/05/15 - 03 : 01 PM