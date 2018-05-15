الأشغال: غلق مسار ومسارين على جسر الشيخ عيسى بن سلمان بالمحرق على مراحل المنامة في 15 مايو/ بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال إعادة تبليط جسر الشيخ عيسى بن سلمان بالمحرق تستدعي غلق مسار ومسارين على مراحل باتجاه الشرق إلى المحرق.





وسيتم العمل في الموقع ابتداء من الخميس 17 مايو من الساعة 11:00 مساءً حتى الأحد 20 مايو الساعة 05:00 صباحاً.



ودعت الاشغال المواطنين والمقيمين الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.







عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/15 - 51 : 12 PM