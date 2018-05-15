أرامكو و بتروناس تطلقان الهوية المؤسسية لمصانعهما ومشاريع البتروكيميائيات المشتركة في ماليزيا بينغرانغ في 15 مايو / بنا / اطلقت أرامكو السعودية وشركة النفط الوطنية الماليزية بتروناس، اليوم الهوية المؤسسية لمشاريعهما المشتركة في مجمع بينغرانغ المتكامل للتكرير والبتروكيميائيات الذي يقع في مدينة بينغرانغ في ولاية جوهور في ماليزيا.



وتبلغ الطاقة التكريرية للمجمع 300,000 برميل من النفط الخام في اليوم، وسينتج مجموعة من المنتجات النفطية المكررة، بما في ذلك وقود الطائرات ذو المحتوى الكبريتي المنخفض إلى جانب البنزين والديزل، وتلبي منتجات المشروع مواصفات الوقود يورو 5، وسيوفر أيضا اللقيم لمجمع البتروكيميائيات المتكامل بطاقة إنتاجية اسمية تقدر بـ3.3 مليون طن سنويًا.



وتسمى شركة بينغرانغ للتكرير إس. دي. إن. بي. إتش. دي (بريفكيم للتكرير)، وشركة بينغرانغ بتروكيميكال كومباني إس. دي. إن. بي. إتش. دي (بريفكيم بتروكيميكال)، ويُشار إليهما مجتمعتين باسم "بريفكيم".



و هوية الشركة عبارة عن حركة دائرة للشعار تمثل التعاون، والدقة، والترابط بين بتروناس وأرامكو ، فيما يشير اللونان الأزرق والأخضر إلى أن بريفكيم شركة تتميز بالحيوية والديناميكية وأنها شركة صديقة للبيئة، وقد تم الانتهاء حاليًا من 96.54% من المصفاة ووحدة التكسير، في حين أن المرافق البتروكيميائية اكتملت بنسبة 84.8%.



وقال رئيس أرامكو أمين حسن الناصر ان هذا المشروع يشكل إضافة جوهرية ضمن الاستراتيجيات الطموحة التي تنفذها أرامكو داخل المملكة وحول العالم للتوسع والتكامل، وإضافة القيمة وتنويع مصادر الإيرادات، وهي استراتيجيات ترمي إلى الاستثمار في شبكة تكرير وبتروكيميائيات عالمية تتألف من مجمعات تصنيع عالمية المستوى في مجالات رئيسة بطاقة تكريريه مشتركة تبلغ ثمانية إلى عشرة ملايين برميل في اليوم.



وكانت أرامكو و"بتروناس" وقَّعتا في مارس 2018م اتفاقية شراء أسهم تتيح لهما تملك حصة متساوية في المصفاة ووحدة التكسير وبعض المرافق البتروكيميائية المختارة في مجمع بينغرانغ المتكامل، والمشاركة فيما يتم تنفيذه من أعمال



عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/05/15 - 47 : 12 PM