مملكة البحرين تفوز بمقعد في المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني المنامة في 15 مايو/ بنا / فازت مملكة البحرين بمقعد في المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني في الانتخابات التي أجريت أثناء اجتماع الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة للهيئة بالعاصمة المغربية الرباط من 09 – 10 مايو وترأس فيها وفد المملكة سعادة السيد محمد ثامر الكعبي، وكيل الوزارة لشئون الطيران المدني.



وأشار وكيل شئون الطيران المدني أن اختيار مملكة البحرين عضوا رئيسياً بالمجلس التنفيذي للهيئة، يؤكد تقدير الدول العربية لمكانة البحرين والدور المتميز الذي تقوم به في تطوير قطاع الطيران المدني وصناعة النقل الجوي اقليميا وعربيا.



وتجدر الإشارة بأن الهيئة العربية للطيران المدني هي إحدى المنظمات الإقليمية المتخصصة في الطيران المدني التابعة لجامعة الدول العربية وتهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني بغية تطويره بشكل يستجيب لحاجات الدول العربية في نقل جوي أمن وسليم ومنتظم، ويتكون هيكلها من الجمعية العامة والمجلس التنفيذي والإدارة العامة.



ويعتبر المجلس التنفيذي بمثابة مجلس إدارة الهيئة ويتكون من 9 دول يتم انتخابهم من الدول الأعضاء البالغ عددهم 21 دولة عربية وتتيح عضوية المجلس لمملكة البحرين المشاركة في رسم سياسات الطيران المدني العربي انطلاقاً من ريادتها وخبرتها المتراكمة في هذا المجال الحيوي وسمعتها التي تم بنائها على مدار أكثر من 70 عاماً



عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/05/15 - 45 : 12 PM