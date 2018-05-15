أكد على عراقة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين.. محافظ العاصمة يستقبل سفير الإمارات الجديد لدى المملكة المنامة في 15 مايو/ بنا / استقبل معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تسلمه مهام عمله الدبلوماسي في المملكة، بحضور سعادة السيد علي يوسف النعيمي الوزير المفوض في السفارة.



وأكد معالي المحافظ خلال اللقاء على عراقة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين منذ عقود طويلة، مشيداً بالدور البارز الذي تقوم به قيادتا البلدين لتعزيز التعاون المشترك بينهما، ومواصلة مسيرة التقدم والنماء بما يخدم المصالح المشتركة، وتزيد من الترابط والتعاون مع دول الخليج العربي، معرباً عن ترحيبه بسعادة السفير وتمنياته له بدوام التوفيق والنجاح في عمله الدبلوماسي الجديد في المملكة.



ومن جانبه، نوه سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده من تقدم وازدهار بفضل دعم قيادتي البلدين وحرصهما على توثيق وتعزيز أواصر المحبة والمودة والتعاون لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.



عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/05/15 - 44 : 12 PM