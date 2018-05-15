وزير الصناعة والتجارة والسياحة يلتقي سعادة النائب عبد الحليم مراد المنامة في 15 مايو/ بنا / استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم سعادة النائب عبد الحليم مراد، حيث تم خلال اللقاء بحث ومناقشة العديد من قضايا الشأن العام، وبالأخص ذات الصلة منها بالشأن الاقتصادي والتنموي، إلى جانب استعراض أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.



وفي هذا الصدد أعرب الوزير عن استعداد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للمجلس النيابي ولكل الجهات الأخرى المعنية وذات العلاقة في مملكة البحرين، منوهاً إلى أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة وكافة الجهات المعنية لتحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة وبما يصب في الصالح العام



عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/05/15 - 43 : 12 PM